Областная столица обзавелась двумя новыми регулируемыми перекрестками – на Рпенском проезде и на выезде с улицы Ставровской заработали светофоры. О том, что светофорный объект появился на

Областная столица обзавелась двумя новыми регулируемыми перекрестками – на Рпенском проезде и на выезде с улицы Ставровской заработали светофоры. О том, что светофорный объект появился на перекресте Рпенского проезда, улиц Юбилейной и Жуковского, сообщили в мэрии. Игорь Соловьев, начальник управления архитектуры и строительства администрации г. Владимира Большое количество обращений поступало по установке светофора на пересечении