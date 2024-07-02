Члены Советов реализуют свои полномочия по осуществлению общественного контроля за деятельностью полиции.

Накануне в ОМВД России по Александровскому району и ОМВД России по Юрьев-Польскому району состоялись очередные заседания Общественных советов. В ходе заседаний участники рассмотрели ход выполнения поставленных задач, а также запланировали на ближайший период реализацию ряда совместных с сотрудниками полиции мероприятий по борьбе с мошенничеством, профилактике наркомании, а также акций, направленных на информирование населения о имущественной и дорожной безопасности.А после члены Советов, в рамках акции «Гражданский мониторинг», а также реализации полномочий по осуществлению общественного контроля за деятельностью полиции, проверили работу ряда подразделений.Так, председатель Общественного совета при Александровском Отделе МВД России Николай Савенков посетил отдел по вопросам миграции. Встретила общественника и рассказала о службе временно исполняющая обязанности начальника ОВМ районного отдела полиции Елена Погостнова. Капитан полиции показала помещения, где сотрудники подразделения оказывают гражданам необходимые госуслуги и консультируют по возникшим вопросам. Общественник проверил актуальность справочной информации, размещенной на специальных стендах, а также пообщался с посетителями. Граждане оценили преимущество портала государственных услуг и с положительной стороны отметили четкую работу сотрудников миграционного подразделения.- В ходе сегодняшней проверки я лично убедился в том, что весь «механизм» от подачи заявки до предоставления необходимой государственной услуги понятен и отлажен, - резюмировал Николай Савенков. - По итогам визита оцениваю работу сотрудников отдела по вопросам миграции положительно.Общественники из ОМВД России по Юрьев-Польскому району, в свою очередь, проверили организацию работы дежурной части. Пообщавшись с руководителем и сотрудниками ДЧ, члены Совета узнали об алгоритме оперативного реагирования на поступающую информацию. Ознакомились с порядком регистрации поступающих сообщений и заявлений граждан, понаблюдали за работой сотрудников дежурной смены.Общественники положительно оценили работу полицейских, отметив знания действующего законодательства и нормативных актов, регулирующих деятельность органов внутренних дел, владение оперативной обстановкой, корректное общение с гражданами.