За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 ДТП, в которых 8 человек погибли и 44 человека получили ранения.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли, 44 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе 11 детей.Полицейскими оформлено 311 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлены 106 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Суздальский районПо предварительной информации, 24.06.2024 г. около 16:00 на 9 км автодороги «Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский» в Суздальском районе водитель автомобиля «Рено», 1959 г.р., двигаясь в сторону г. Владимира, не справился управлением, в результате чего совершил съезд в правый относительно направления движения кювет. В результате ДТП водитель автомобиля направлен на амбулаторное лечение.Суздальский районПо предварительной информации, 25.06.2024 г. около 18:50 на 22 км автодороги «Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский» в Суздальском районе водитель автомобиля «Джак», 1979 г.р., двигаясь в сторону г. Владимир, выехал с целью обгона на полосу встречного движения, где в это время двигался автомобиль «Мерседес» под управлением водителя 1995 г.р. Водитель автомобиля «Мерседес», уходя от столкновения, начал съезжать на правую обочину по направлению в сторону г. Юрьев-Польский, в это же время автомобиль «Джак», также во избежание столкновения, начал съезжать на левую обочину по направлению своего движения, где транспортные средства совершили столкновение с последующим съездом в кювет и опрокидыванием автомобиля «Джак». В результате ДТП: водитель автомобиля «Джак» и пассажир автомобиля «Мерседес» госпитализированы, водитель автомобиля «Мерседес» скончался на месте ДТП.Ковровский районПо предварительной информации, 26.06.2024 г. около 13:45 на 11 км автодороги «С. Дворики - Ковров - Шуя» в Ковровском районе, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при движении по второстепенной дороги, водитель автомобиля «Рено», 1949 г.р., совершил столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» направлена на амбулаторное лечение.Гороховецкий районПо предварительной информации, 27.06.2024 г. около 00:05 на ул. Больничная с. Фоминки в Гороховецком районе водитель мотоцикла REGULMOTO, 2009 г.р., двигаясь по проселочной грунтово-щебеночной дороге, допустил наезд на препятствие, вследствие чего совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован.г. АлександровПо предварительной информации, 28.06.2024 г. около 17:10 в г. Александров на ул. Двориковское шоссе водитель автомобиля «Фольцваген», 1965 г.р., при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу мотоциклу «Хонда» под управлением водителя 1984 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла «Хонда» направлен на амбулаторное лечение.Судогодский районПо предварительной информации, 29.06.2024 г. около 09:30 на 36 км автодороги «Владимир - Муром - Арзамас» в Судогодском районе водитель автомобиля «Тойота», 1956 г.р., двигаясь в сторону г. Судогда, не уступила дорогу двигающемуся по главной дороге автомобилю «Фольксваген» под управлением водителя 1982 г.р., в результате чего произошло столкновение. После чего автомобиль «Фольксваген» откинуло на стоящий автомобиль «Ниссан» под управлением водителя 1972 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» госпитализирована.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 30.06.2024 г. около 06:35 на 7 км автодороги «Селимово - Заколпье - Вековка» в Гусь-Хрустальном районе водитель автомобиля «Дэу», 1940 г.р., двигаясь в сторону г. Гусь-Хрустальный, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» и его пассажиры, 1966 и 1969 г.р., скончались на месте происшествия, еще один пассажир автомобиля «Дэу», 1969 г.р., госпитализирована.Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. При управлении транспортным средством соблюдайте боковой интервал и дистанцию, учитывайте дорожные условия, воздержитесь от выполнения опасных маневров, осуществляйте движение с разрешенной скоростью, позволяющей остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации. Будьте особенно внимательными перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Не садитесь за руль, если употребили спиртное.Пешеходам, в свою очередь, необходимо передвигаться по тротуарам, переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, а также пользоваться световозвращающими элементами.