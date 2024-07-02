Собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению 31 эпизода преступной деятельности.

Противоправная деятельность 45-летнего жителя Александровского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору», ч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», а также ч. 1 и 2 ст. 223 УК РФ «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, в том числе группой лиц по предварительному сговору», была пресечена в марте 2023 года. Фигурант был задержан сотрудниками УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ.Установлено, что в 2021-2023 годах обвиняемый самостоятельно, а также совместно с другими лицами, уголовные дела в отношении которых ранее направлены в суд, занимался незаконным изготовлением, хранением и сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов. За это подельники получили денежные средства в общей сумме более 700 000 рублей.Следователем СУ СК России по Владимирской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции в рамках расследования уголовного дела изъято более 30 единиц огнестрельного оружия и свыше 5,5 тысяч патронов.Свою вину обвиняемый признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.