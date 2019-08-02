48-летняя Клаудия Шиффер попала на обложку нового выпуска итальянской версии популярного журнала Vogue. Фотосессия оказалась довольно пикантной.

48-летняя Клаудия Шиффер попала на обложку нового выпуска итальянской версии популярного журнала Vogue. Фотосессия оказалась довольно пикантной.На снимке немецкая киноактриса абсолютно обнажена. На ней лишь черные туфли на высокой шпильке. Интимные места она прикрывает желтыми лодочками, клатчем и жакетом.Автором фотографий стал американский художник Кольер Шорр. Он поделился, что целью этой съемки было напомнить женщинам о силе их сексуальности."Это не просто презентация страсти. Для меня это чудесное сотрудничество с Клаудией Шиффер – символом новой эпохи, в которой есть место более зрелой женской сексуальности и телам, которые красивы в любом возрасте", – заявил фотограф.Отметим, такие прекрасные формы модели удалось сохранить благодаря регулярным тренировкам и специальной системы питания. Суть диеты проста – много воды, овощи, фрукты, легкий белок, не есть после шести вечера.Напомним, в 2002 году актриса вышла замуж заанглийского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вонома, сына графа Джорджа Альберта Харли де Драммонда. У супругов родились трое детей: сын Каспар, дочери Клементина и Козима Вайолет Вон Драммонд.