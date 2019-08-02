Столичная полиция проводит правовое информирование по актуальным вопросам, касающимся прав граждан и деятельности органов внутренних дел, в рамках проекта «Доступное право»...

Столичная полиция проводит правовое информирование по актуальным вопросам, касающимся прав граждан и деятельности органов внутренних дел, в рамках проекта «Доступное право». Тематика данного выпуска посвящена одному из видов административного наказания, которое применяется к отдельной категории нарушителей общественного порядка – административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.О нормах, регламентирующих ответственность за нарушение общественного порядка на спортивных мероприятиях, основания и порядок установления административного запрета, а также несколько других важных аспектов по данной теме расскажет старший юрисконсульт Правового управления ГУ МВД России по г. Москве капитан внутренней службы Инга Чувальская.