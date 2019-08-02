Хозяйка пса должна заплатить 70 тысяч за нападение питомца

Хозяйка пса должна заплатить 70 тысяч за нападение питомцаВ апреле жительница Коврова выпустила гулять метиса лайки без намордника и сопровождения. Собака напала на проходившую мимо женщину, разорвала ей лицо и кисть руки.С травмами ковровчанка попала в больницу, но, несмотря на медпомощь, на лице у нее остались шрамы, которые не пройдут самостоятельно, убрать их можно только с помощью операции. Помимо этого, женщина стала панически бояться собак.Женщина обратилась в суд, прося взыскать в качестве компенсации с хозяйки собаки 500 тысяч рублей.В результате Ковровский городской суд посчитал, что ковровчанке положена компенсация в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, хозяйка собаки заплатила штраф за оставление животного без присмотра.