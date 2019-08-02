Компания Туполев планирует создать средний военно-транспортный самолет.

Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов, выступая на праздновании 70-летнего юбилея Жуковской летно-испытательной базы.Он подчеркнул, что в планах также создание сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения, а также запуск до конца 2019 года линейной станции обслуживания Ту-204 и Ту-214.Конюхов отметил, что компания не забывает и о "глубоких" испытаниях модернизированных Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС.Предполагается, что новый военно-транспортный самолет сменит Ан-12 — советский четырехдвигательный турбовинтовой военно-транспортный самолет, разработанный в конструкторском бюро Антонова в конце 50-х годов. Ан-12 использовались на различных театрах военных действия, в частности, в Афганистане и Чечне.