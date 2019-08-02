Каждый третий россиянин сталкивался с серьезными проблемами, связанными с эксплуатацией жилья.

Среди участников опроса, проведенного "Левада-центром", 22% проживают в частных домах, 78% - в квартирах.53% россиян, проживающих в квартирах, сообщили, что их заливали соседи, а 34% страдали от перепада электрического напряжения.Перепады напряжения стали наиболее частой причиной аварии для 40% тех, кто живет в частном доме. 22% жителей частных домов страдали от пожара или возгорания, сообщает "Интерфакс".При этом недвижимость страхуют только 6% россиян: страхование в рамках ипотеки охватывает 3% опрошенных и столько же респондентов страховали жилье самостоятельно.Чаще свое жилье страхуют люди, живущие в частных домах, но и в этой группе доля застрахованного населения не превышает 10%, отмечают специалисты.