Анита Цой активно ведет свои социальные сети, в том числе Instagram. Ради привлечения подписчиков и получения лайков она пошла на странный поступок.

Анита Цой активно ведет свои социальные сети, в том числе Instagram. Ради привлечения подписчиков и получения лайков она пошла на странный поступок.Сейчас в Сети все большей популярностью пользуются баттлы между блоггерами. Так, исполнительница приняла вызов от Екатериной Ходжаевой.По правилам испытания звезды Instagram должны выполнять сумасшедшие задания. Кроме того, они придумывают их друг другу. Соответственно каждая из девушек заинтересована в том, чтобы поручение было максимально сложным.В одном из раундов Цой должна была в костюме пчелы опылить цветы на глазах прохожих, затем их ужалить и умереть. Артистка подошла к его выполнению со всей ответственностью.Анита пошла в столичный торговый центр, где арендовала костюм пчелы. Она выбрала для эксперимента незнакомую пару. Она вручила молодому человеку букет ромашек, сделала вид, что опыляет цветы, а после "ужалила" мужчину. Как и было предписано в задании, после танца Цой свалилась на пол, изображая свою гибель, сообщает "Пятый канал".Пользователи Сети пришли в восторг от видео. Они признавались, что пересматривают видео по несколько раз и не могут сдержать смех. "Побольше таких позитивных смелых старушек! Супер!", – написала фанатка.