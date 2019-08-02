Егор Жуков стал шестым подозреваемым в деле о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Пресненский суд постановил арестовать его до 27 августа.

Егор Жуков стал шестым подозреваемым в деле о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Пресненский суд постановил арестовать его до 27 августа, сообщает агентство ТАСС.Ранее суд уже отправил под стражу пятерых участников беспорядков: Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло и Евгения Коваленко. Их подозревают в нападении на сотрудников правоохранительных органов: бросали в полицейских и росгвардейцев бутылки, палки, камни и распыляли слезоточивый газ.Кроме того, следственный комитет считает, что к массовым беспорядкам в Москве могут быть причастны свыше 10 человек.