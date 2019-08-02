Пилот самолета Tracker 22, потерпевшего 2 августа катастрофу на юге Франции в ходе операции по тушению крупного лесного пожара, погиб.

Пилот самолета Tracker 22, потерпевшего 2 августа катастрофу на юге Франции в ходе операции по тушению крупного лесного пожара, погиб.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство France-Presse, ссылаясь на руководство префектуры департамента Гар.Отмечается, что самолет рухнул в районе города Женерак и от удара о землю развалился на несколько частей. На борту был только летчик. Причины крушения пока не установлены.Tracker 22, который может брать на борт 3,6 тонн воды, является самым маленьким из пожарных самолетов, применяемых во Франции. Он был принят на службу в 1982 году – из переоборудованной модели, находившейся на вооружении военно-морских сил США. Планируется заменить его более современным самолетом.