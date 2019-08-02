Накануне состоялась премьера фильма Квентина Тарантино Однажды в… Голливуде. Во время мероприятия произошла вопиющая ситуация.

Накануне состоялась премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". Во время мероприятия произошла вопиющая ситуация.Ничего не предвещало беды, пока в один момент актриса Лина Данэм не попыталась поцеловать в губы экс-супруга Анджелины Джоли.Брэд Питт на поцелуй не ответил. Кроме того, он был шокирован таким поступком.Впрочем все присутствующие тоже почувствовали себя неловко. А Леонардо Ди Каприо, находившийся в этот момент совсем близко, даже не пытался скрыть своего смущения.Эта ситуация вызвала бурю обсуждений в Сети. Поклонники актера были крайне возмущены из-за случившегося. "Почему люди аплодируют смелости Лины Данэм, когда она сексуально домогается его перед публикой? Людям нравится говорить о равных правах, но они не придерживаются равных стандартов. Если бы я, мужчина, сделал такое, СМИ и общественность были бы в ярости!", – высказался подписчик."Лина Данэм попыталась поцеловать Брэда Питта в губы, хотя он этого не хотел. Интересно, как бы медиа осветили это, если бы они поменялись полами", – негодовала фолловер.Отметим, свою популярность Лина Данэм получила после таких проектов, как "Девочки", "Любовь по-взрослому", "Крошечная мебель" и "Счастливого Рождества". Кроме того, в 2015 году она запустила онлайн-издание Lenny Letter, предназначенное для обсуждения феминистских тем.