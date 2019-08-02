Поющая ведущая высказалась на своей странице в Instagram о пожарах в Сибири. Однако вместо поддержки поклонников Ольга Бузова получила массу негативных комментариев в свой адрес.

Поющая ведущая высказалась на своей странице в Instagram о пожарах в Сибири. Однако вместо поддержкипоклонников Ольга Бузова получила массу негативных комментариев в свой адрес.Певица встала на сторону юмористаМаксима Галкина, обвинившего пользователей соцсетей в пиарена горящих в Сибири лесах. Ольга Бузова отметила, что в Сетипо поводу пожаров "такая истерия впервые", хотя подобные происшествияпроисходят веками."Допустим, текущие чиновникина местах дураки, но вы хотите сказать, что за все этидесятилетия во всем мире не нашлось адекватного человека?" —спросила она. При этом звезда добавила, что "лесные пожары являютсяестественной частью экосистемы", а "истерика в соцсетях с курортовничего не даст конкретного", сообщаетПо словам ОльгиБузовой, "нельзя по щелчку пальцев поменять природный ход". "Можно толькобороться с тем, где мы сами вредим природе – мусор, случайные поджоги. Ну иконечно, то, что сейчас и происходит у нас, тушить там, где это угрожаетчеловеку", – считает ведущая реалити-шоу "Дом-2".Однако фолловеры практически единодушно раскритиковализнаменитость за ее позицию. "Советую всемотписаться, чтобы не повадно было такую чушь нести", "Правильно, Оля! Пусть вся планета сгорит...", "Я в афиге, есличестно, от ваших слов", "Вы отдаёте себе отчет в том, что говорите?","Вы бы, Ольга, лучше никак не комментировали вообще эту ситуацию!", "ПредлагаюОлю отправить в Сибирь, где пожар", – дали под дыхподписчики.Какписали "Дни.ру", лес на территории почти трех миллионов гектаров уженесколько дней горит в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятиии Якутии. К тушению привлечены авиационные силы Минобороны. Следственныйкомитет России возбудил первое уголовное дело по статье "Халатность"в отношении чиновников регионального минлесхоза. Помимо опроблеме высказались многие звезды отечественного шоу-бизнеса.