Поющая ведущая высказалась на своей странице в Instagram о пожарах в Сибири. Однако вместо поддержки
поклонников Ольга Бузова получила массу негативных комментариев в свой адрес.
Поющая ведущая высказалась на своей странице в Instagram о пожарах в Сибири. Однако вместо поддержки
поклонников Ольга Бузова получила массу негативных комментариев в свой адрес.
Певица встала на сторону юмориста
Максима Галкина, обвинившего пользователей соцсетей в пиаре
на горящих в Сибири лесах. Ольга Бузова отметила, что в Сети
по поводу пожаров "такая истерия впервые", хотя подобные происшествия
происходят веками.
"Допустим, текущие чиновники
на местах дураки, но вы хотите сказать, что за все эти
десятилетия во всем мире не нашлось адекватного человека?" —
спросила она. При этом звезда добавила, что "лесные пожары являются
естественной частью экосистемы", а "истерика в соцсетях с курортов
ничего не даст конкретного", сообщает
По словам Ольги
Бузовой, "нельзя по щелчку пальцев поменять природный ход". "Можно только
бороться с тем, где мы сами вредим природе – мусор, случайные поджоги. Ну и
конечно, то, что сейчас и происходит у нас, тушить там, где это угрожает
человеку", – считает ведущая реалити-шоу "Дом-2".
Однако фолловеры практически единодушно раскритиковали
знаменитость за ее позицию. "Советую всем
отписаться, чтобы не повадно было такую чушь нести", "Правильно, Оля! Пусть вся планета сгорит...", "Я в афиге, если
честно, от ваших слов", "Вы отдаёте себе отчет в том, что говорите?",
"Вы бы, Ольга, лучше никак не комментировали вообще эту ситуацию!", "Предлагаю
Олю отправить в Сибирь, где пожар", – дали под дых
подписчики.
Как
писали "Дни.ру", лес на территории почти трех миллионов гектаров уже
несколько дней горит в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии
и Якутии. К тушению привлечены авиационные силы Минобороны. Следственный
комитет России возбудил первое уголовное дело по статье "Халатность"
в отношении чиновников регионального минлесхоза. Помимо о
проблеме высказались многие звезды отечественного шоу-бизнеса.