Согласно некоторым данным, Александр Цекало и его молодая супруга Дарина планируют стать родителями. Якобы пару видели в элитном роддоме.

Согласно некоторым данным, Александр Цекало и его молодая супруга Дарина планируют стать родителями. Якобы пару видели в элитном роддоме.Впервые о романе Александра Цекало и стройной брюнетки Дарины Эрвин стало известно больше года назад. Правда, тогда мало кто поверил этой информации, ведь продюсер считался образцовым семьянином – в браке с Викторией Галушкой он воспитывал дочь Александру и сына Михаила. Однако спустя время как гром среди ясного неба прозвучала информация о разводе Александра Цекало. А уже в марте он женился на новой избраннице.Ради любимой жены продюсер похудел на десять килограммов. А теперь, по некоторым данным, супруги планируют стать родителями. Как утверждает Telegram-канал YOBAJUR, Александра и Дарину видели в элитном роддоме "Лапино". Пока точно неизвестно, беременна ли супруга Цекало или же пара просто планирует пополнение в семье.Напомним, Дарина Эрвин стала четвертой женой Александра Цекало. Закрытая свадебная церемония состоялась в начале марта в Беверли-Хиллз в присутствии самых близких паре людей. Свадебное путешествие обошлось Александру Цекало минимум в 760 тысяч рублей.Продюсер безумно влюблен в свою молодую жену. Кстати, он этого и не скрывает. Ранее в интервью сравнил свое чувство к супруге с наркотической зависимостью. "Любовь важнее всего. Вообще важнее всего. Важнее работы… Это же как наркотик… Любовь все меняет… Я очень люблю Дарину", – признавался он.