Телеведущая поделилась тревожными новостями с поклонниками в Instagrasm. Кормящая мать Регина Тодоренко пожаловалась на плохое самочувствие.

Телеведущая поделилась тревожными новостями с поклонниками в Instagrasm. Кормящая мать Регина Тодоренкопожаловалась на плохое самочувствие.Регина указала, что это очень мешает ей в работе. Звезда экранане может позволить себе больничный, так как от нее зависят сотни людей."Заболела??? Та неее (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), всего лишь готовлюсь к косплею… Уменя подряд 8 съемочных дней, смены по 10-12 часов, я просто не могу себепозволить выпасть из обоймы", – рассказала Регина Тодоренко. Она отметила, чтоесли заболеет, то подведет кого-то на десятки тысяч долларов.По словам телеведущей,она почти не болеет, поскольку годами закаляла организм. "Уже лет 10 мойиммунитет крепчайший, прошедший огонь, воду и медные трубы. Я специально как можночаще отправляла себя в стрессовые ситуации, чтоб с каждым днем становитьсяустойчивой: то прыгала в ледяную воду, то в горячие источники, то ела всякуюдрянь, чтоб закалить свой организм!" – заявила Регина Тодоренко.Вместе с тем она супругапевца Влада Топалова подчеркнула, что даже будучи супервыносливой, на иммунитеткормящей мамы это не распространяется. "Что делааать? Горло режет, насморк иупадок сил", – в панике обратилась к подписчикамПоклонники тут жезасыпали звезду советами о том, как побыстрее прогнать хворь. "Теплое обильное питье (чай с облепихой, липой, лимоном илиимбирем), мед и хороший крепкий сон! Нельзя так с собой. Нужно во всем знатьмеру. Ты нужна своему малышу здоровой!", "Лимон целиком и много-многоводы пить", "Кому-то ромашка с куркумой заходит, кто-то витамином Cзаправляется. Еще полоскать горло каждые 30-40 минут, то ромашкой, то содой ссолью, и нос постоянно пшикать морской водой", – прокомментировали постпользователи соцсети.