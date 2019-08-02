Телеведущая поделилась тревожными новостями с поклонниками в Instagrasm. Кормящая мать Регина Тодоренко
пожаловалась на плохое самочувствие.
Телеведущая поделилась тревожными новостями с поклонниками в Instagrasm. Кормящая мать Регина Тодоренко
пожаловалась на плохое самочувствие.
Регина указала, что это очень мешает ей в работе. Звезда экрана
не может позволить себе больничный, так как от нее зависят сотни людей.
"Заболела??? Та неее (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), всего лишь готовлюсь к косплею… У
меня подряд 8 съемочных дней, смены по 10-12 часов, я просто не могу себе
позволить выпасть из обоймы", – рассказала Регина Тодоренко. Она отметила, что
если заболеет, то подведет кого-то на десятки тысяч долларов.
По словам телеведущей,
она почти не болеет, поскольку годами закаляла организм. "Уже лет 10 мой
иммунитет крепчайший, прошедший огонь, воду и медные трубы. Я специально как можно
чаще отправляла себя в стрессовые ситуации, чтоб с каждым днем становиться
устойчивой: то прыгала в ледяную воду, то в горячие источники, то ела всякую
дрянь, чтоб закалить свой организм!" – заявила Регина Тодоренко.
Вместе с тем она супруга
певца Влада Топалова подчеркнула, что даже будучи супервыносливой, на иммунитет
кормящей мамы это не распространяется. "Что делааать? Горло режет, насморк и
упадок сил", – в панике обратилась к подписчикам
Поклонники тут же
засыпали звезду советами о том, как побыстрее прогнать хворь. "Теплое обильное питье (чай с облепихой, липой, лимоном или
имбирем), мед и хороший крепкий сон! Нельзя так с собой. Нужно во всем знать
меру. Ты нужна своему малышу здоровой!", "Лимон целиком и много-много
воды пить", "Кому-то ромашка с куркумой заходит, кто-то витамином C
заправляется. Еще полоскать горло каждые 30-40 минут, то ромашкой, то содой с
солью, и нос постоянно пшикать морской водой", – прокомментировали пост
пользователи соцсети.