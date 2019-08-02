Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба Кристал Пэлас о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.

Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky Sports, "стекольщикам" необходимо улучшить предложение по 21-летнему форварду, чтобы рассчитывать на то, что армейцы отпустят его.Напомним, Чалов – воспитанник ЦСКА. В прошлом сезоне он забил 15 мячей в чемпионате России, став лучшим бомбардиром турнира. Контракт футболиста с армейцами действует до лета 2022 года.