Российский пилот команды Формулы-1 Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал первые заезды на Гран-при Венгрии. По мнению россиянина, несмотря на плохие погодные условия, итальянская конюшня сумела провести испытания новинок, которые должны улучшить результаты в будущем.

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал первые заезды на Гран-при Венгрии. По мнению россиянина, несмотря на плохие погодные условия, итальянская "конюшня" сумела провести испытания новинок, которые должны улучшить результаты в будущем."Думаю, несмотря на погоду, команда сумела испытать все, что хотела. Мы провели определенные испытания новинок в первой практике, изучали работу аэродинамики. Надеюсь, они были полезными для команды и помогут заставить новинки работать", – цитирует Квята Чемпионат.com.Напомним, что Квят во второй практике показал десятый результат. Его партнер по команде Александер Албон стал последним, поскольку разбил машину.