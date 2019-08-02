2 августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это официально подтвердили сегодня и в МИД РФ, и госсекретарь США Майк Помпео.

2 августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного в 1987 году между США и СССР (преемницей которого стала Россия). Это официально подтвердили сегодня и в МИД РФ, и госсекретарь США Майк Помпео.Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале 2019 года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. В Москве решили ответить зеркально."США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Россия несет полную ответственность за это", — написал Помпео на своей странице в Twitter.По мнению постпред РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, теперь возможны несколько сценариев развития ситуации."Возможны три сценария: статус-кво; новая гонка вооружений; проведение после некоторой паузы (дабы освоиться с новой реальностью) переговоров по политическим или правовым мерам с целью смягчения последствий", — объяснил дипломат, передает "Интерфакс".Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в связи с этой ситуацией заявлял, что Россия предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).Между тем, в Бельгии сожалеют о прекращении действия ДРСМД, так как документ способствовал евроатлантической безопасности"Новая гонка вооружений не отвечает ничьим интересам", — отметил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.Он призвал США и Россию провести переговоры и договориться о стабилизационных мерах, передает РИА Новости.