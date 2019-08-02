Телеведущий Дмитрий Хрусталев опубликовал на своей личной странице в Instagram новую фотографию. Она вызвала неоднозначную реакцию в Сети.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев опубликовал на своей личной странице в Instagram новую фотографию. Она вызвала неоднозначную реакцию в Сети.На снимке актер стоит в красных плавках у моря в позе боксера. "Да я – парень “Огонь”! Нет, парень, ты уголь!", – подписал снимок Дмитрий. К слову, сделан кадр на побережье Франции.Многие поклонники нашли эту фотографию забавной, кроме того, Хрусталева искупали в комплиментах. "Ничего себе, красивый какой, загорелый, спортивный, классный! Глаз не оторвать. Молодец!", "Настоящий мачо!", "Ух ты!", – восторгались фанаты.Также многие отметили поразительное сходство ведущего с Дмитрием Нагиевым. "Нагиев. Миниатюра", – отметил пользователь Сети."Нагиев в засушенном виде!", – высказалась подписчица.Значительная часть аудитории начала критиковать звезду. "Позовите врачей, пусть вколют мальчику успокоительное!", "Совсем обуглился", "Скорее вареный рак!", "Страшный, красный", "Пора возвращать, артист одичал!", – не унимались злопыхатели.Напомним, недавно Хрусталев тайно женился. Его избранницей стала певица Мария Гончарук, которая стала популярной после участия в проекте "Хочу в ВИА Гру". Девушка младше телеведущего на 11 лет.