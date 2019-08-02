В прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованных массовых публичных мероприятиях. Это сообщение на сайте надзорного ведомства Москвы появилось после того, как в соцсетях стали распространять призывы принять участие в шествии 3 августа. Комментируют это и адвокаты.

В московской прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованных массовых публичных мероприятиях.Это сообщение на сайте надзорного ведомства появилось после того, как в соцсетях стали распространять призывы принять участие в шествии по Бульварному кольцу (от Никитских до Покровских ворот) 3 августа."Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано", — предупреждают в столичной прокуратуре.Там разъясняют, что "как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность".Также отмечается, что "любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве – прямое нарушение закона"."Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы.Кроме того, сообщается, что столичным надзорным ведомством в отношении организатора этого мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.Комментируя эти предостережения прокуратуры Агентству городских новостей "Москва", юристы рассказывают о том, какое наказание по Административному и Уголовному кодексу грозит как тем, кто просто пришел на несанкционированную акцию, так и тем, что был замечен в организации массовых беспорядков или в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органах.Так, председатель президиума Московской коллегии адвокатов "РОСАР" Сергей Ахундзянов поясняет, что возбуждение уголовного дела по статье "Массовые беспорядки" правомерно в том случае, если они сопровождаются погромами, насилием и вооруженным сопротивлением правоохранительным органам, уничтожением имущества, применением оружия и взрывных устройств и (или) отравляющих веществ.Такое преступление (на основании статьи 212 УК РФ) относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет и более строгое наказание, отмечает юрист."Как правило, за совершение особо тяжких избирается мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавляет Ахундзянов.Юрист Василий Пашкевич, в свою очередь, отмечает, что "массовые беспорядки — это преступление против интересов общества"."В данном случае посягаются на конституционные права граждан: на свободу передвижения, целостность имущества, на здоровье граждан, поскольку речь идет о применении насилия", — поясняет он.Пашкевич также добавил, что призывы к массовым беспорядкам содержат признаки особо тяжкого преступления."За это предусмотрена серьезная ответственность в случае, если будет доказана вина конкретных лиц", — говорит юрист.Юрист напоминает, что несогласованные мероприятия могут привести к насилию и жертвам, поскольку при скоплении большого количества людей непредсказуемы последствия."Неизвестно кто (этим процессом) управляет, неизвестно какие мотивы движут лицами, организующими такие мероприятия", — поясняет Пашкевич."Любое неадекватное действие и насилие может привести к жертвам среди мирного населения", — говорит он, поясняя, почему "этому составу преступления и уделяется такое внимание".Не поддаваться на провокации организаторов несогласованных митингов призвал и адвокат Игорь Бушманов."Всегда и в любой ситуации действовать строго в рамках действующего закона, оберегать не только свои предусмотренные конституцией РФ права и свободы, но и, что немаловажно, свою личную свободу в прямом понимании смысла этого слова", — советует адвокат.Он отмечает, что события 27 июля в центре Москвы "наглядно демонстрируют, что государство в лице правоохранительных и судебных органов не будет идти на компромисс с нарушителями, а напротив — будет жестко и последовательно реагировать на все факты нарушений действующего законодательства в этой сфере, вплоть до возбуждения уголовных дел, привлечения виновных к уголовной ответственности и последующего осуждения как организаторов таких массовых беспорядков, так и "простых" исполнителей и пособников, которым может стать каждый, вольно или невольно вовлеченный в эти события и действия которого будут зафиксированы и доказаны".Адвокат отмечает, что наказание может быть от 8 до 15 лет лишения свободы.Бушманов напоминает, что в других странах также предусмотрена строгая ответственность за аналогичные правонарушения.Так, в США полиции предоставлено право производить аресты при массовых скоплениях людей, "если нарушаются распоряжения местных властей или отсутствуют соответствующие разрешения; раздаются прямые призывы к насильственным противоправным действиям или блокируется движение на улицах, имеют место угрозы другим гражданам или допускаются хулиганские или непристойные действия".А в Японии "немедленно подвергаются аресту" нарушившие любое из условий проведения демонстрации."Такая же жесткая ответственность, вплоть до уголовной, предусмотрена во многих европейских странах — в частности в Германии, Франции, Великобритании, Швеции", — говорит Бушманов.Адвокат Рубен Маркарьян, со своей стороны, обращает внимание на то, что "молодые люди, ищущие романтики во время массовых беспорядков, рискуют испортить себе жизнь навсегда".Речь, по его словам, "даже не о тюрьме".Он поясняет, что даже если молодой человек "просто попадет в дело оперативного учета" во время участия в несанкционированном митинге, то впоследствии у него могут возникнуть проблемы с устройством на работу по определенным специальностям, в том числе на госслужбу.Разъясняя при этом статью 212 Уголовного кодекса РФ, адвокат поясняет, что она может быть применена к участникам массовых беспорядков, поскольку "преступление совершается большой группой людей и выражается в насилии (физическом и психологическом), которое может выражаться не только в причинении побоев, истязании или угрозе таких действий, но и с насилием, не опасным для жизни или здоровья людей."По сути, если швырнуть что-то в сотрудника полиции из толпы, это можно квалифицировать как покушение на представителя власти и как хулиганство, а также и как участие в массовых беспорядках", — разъясняет адвокат.Маркарьян также напомнил, что во всех цивилизованных странах предусмотрена ответственность за участие в массовых беспорядках.Например, в уголовном кодексе Австрии есть понятие "Нарушение общественного порядка, сопряженное с насильственными действиями группы лиц".В Дании наказывается подстрекательство, участие или руководство незаконным собранием, а в Швеции за насильственные массовые беспорядки предусмотрено до 10 лет лишения свободы."То есть мы тут совершенно не первопроходцы", – говорит адвокат, добавляя, что "задача государства заключается в том, чтобы сохранять общественный порядок"."Ни одни массовые беспорядки, как мы видим, не заканчивались хорошо. Начиная с 1917 года гражданские войны уносят больше жизней, чем войны мировые. Не надо этого забывать", — говорит адвокат Маркарьян.