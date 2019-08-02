В четверг в Сургуте был убит сержант Ильмир Ханов и ранен его напарник Александр Царегородцев. Преступник был застрелен на месте, поскольку до последнего сжимал нож и нападал на полицейского.

В четверг поздним вечером в Сургуте был убит сержант Ильмир Ханов и ранен его напарник Александр Царегородцев — полицейских вызвали местные жители, жалующиеся на неадекватного агрессивного мужчину.Преступник без долгих разговоров напал с ножом на прибывших полицейских, и ему удалось смертельно ранить одного из них — видео инцидента было опубликовано youtube-каналом Igor Kessler.Поначалу сотрудники патрульно-постовой службы стреляли по ногам, однако вскоре был открыт огонь на поражение, поскольку агрессор до последнего сжимал нож и нападал на сержанта.В стычке был ранен Александр Царегородцев. Сейчас он лежит в больнице, состояние его стабильное, и характер полученных им травм не представляет серьезную угрозу для здоровья.В пятницу, 2 августа, пострадавшего проведали начальник УМВД РФ по городу Сургуту Руслан Кондрашов и начальник собственной безопасности УМВД РФ по ХМАО Анатолий Будакин."Вы ценой своей жизни и здоровья предотвратили возможное совершение преступления в отношении сургутян. Мы всем личным составом управления скорбим и выражаем слова соболезнования родным и близким Ильмира", — сказал Руслан Кондрашов, обратившись к Александру Царегородцеву.По неподтвержденным данным, убийца на момент совершения преступления был мертвецки пьян.