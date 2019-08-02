Мировые торговые площадки, включая российские, отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на товары из Китая и новых антироссийских санкциях.

Мировые торговые площадки, включая российские, отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на товары из Китая и новых антироссийских санкциях, сообщает ТАСС.В частности, индекс РТС Московской биржи опустился на 3,56% — до отметки 1298,47, а индекс Мосбиржи снизился на 1,14% — до 2698,39 пункта.Стоимость рубля по отношению к доллару упала до 65,38 рубля (на 1,59%), а по отношению к евро — до 72,45 рубля (1,56%).