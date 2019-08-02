Московский Спартак объявил о переходе нападающего Джордана Ларссона. 22-летний сын легенды сборной Швеции Хенрика Ларссона поделился впечатлениями от перехода в стан московской команды.

Московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Джордана Ларссона. 22-летний сын легенды сборной Швеции Хенрика Ларссона поделился впечатлениями от перехода в стан московской команды."Я впечатлен. Все на высшем уровне, профессионально. Клубный музей – один из лучших, что видел в жизни, – приводит слова Ларссона-младшего пресс-служба "Спартака". – Арена обалденная, очень большая. Думаю, будет круто здесь сыграть"."Цели на сезон? Хочу прогрессировать как футболист. И, конечно, намерен завоевать первые титулы в карьере. Переход в "Спартак" для меня – хорошая возможность выиграть чемпионат или Кубок страны. А там, кто знает, может, и Лигу Европы", – подытожил Джордан.Напомним, с прошлого года Ларссон выступал за "Норрчепинг", где возглавлял бомбардирскую гонку чемпионата Швеции с 11 мячами, которые он забил в 16 матчах. Также на его счету две игры за сборную Швеции.