У Восточного побережья США, на дне Чесапиксого залива, американские подводные археологи-волонтеры нашли остов самолета. Вероятно, это экспериментальный истребитель XF8F-1 Bearcat, который потерпел крушение в этом районе в марте 1945 года во время испытаний системы вооружения.

У Восточного побережья США, на дне Чесапиксого залива, американские подводные археологи-волонтеры нашли остов самолета.Вероятно, это экспериментальный истребитель XF8F-1 Bearcat, который потерпел крушение в этом районе в марте 1945 года во время испытаний системы вооружения, пишет The Washington Post.Данный самолет на тот момент являлся лишь прототипом новой машины, еще не запущенной в серийное производство.На аэродром Патаксент-Ривер (Мэриленд) он так и не вернулся, о судьбе управлявшего им военного летчика Дэвида Мандта ничего не известно до сих пор.Возможно, он не смог выбраться из истребителя во время крушения, и его останки до сих пор находятся в кабине, которую занесло илом и песком.В день, когда он пропал, в район предполагаемого крушения направили спасателей, но ни самолета, ни парашюта, ни летчика не нашли – обнаружили только масляное пятно на воде, рядом с которым среди мелких обломков плавала перчатка с именем пилота.Судя по всему, именно этот самолет и был найден 74 года спустя, но экспертам еще предстоит окончательно подтвердить (или опровергнуть), что это — тот самый самолет, а для этого надо добраться до кабины пилота и отыскать специальную металлическую табличку с серийным номером.Однако судя по внешнему виду, с большой вероятностью можно сказать, что это — тот самый экспериментальный истребитель, передает ТАСС.