В последние годы в России резко обострилась мусорная проблема. Ресурсы существующих полигонов подходят к концу, повсеместно появляются незаконные свалки, наносящие огромный вред экологии и здоровью людей. Особенно актуальна проблема для Архангельской области, буквально утопающей в свалках отходов. Неслучайно, что именно в Поморье ведется строительство экотехнопарка Шиес, в котором будут применяться современные технологии обращения с мусором. О новом подходе к утилизации отходов рассказал директор института МосводоканалНИИпроект Михаил Степанов.

В последние годы в России резко обострилась мусорная проблема. Ресурсы существующих полигонов подходят к концу, повсеместно появляются незаконные свалки, наносящие огромный вред экологии и здоровью людей. Особенно актуальна проблема для Архангельской области, буквально утопающей в свалках отходов. Неслучайно, что именно в Поморье ведется строительство экотехнопарка "Шиес", в котором будут применяться современные технологии обращения с мусором. О новом подходе к утилизации отходов рассказал директор института МосводоканалНИИпроект Михаил Степанов.Современные научные исследования однозначно указывают:решение экологических проблем кроется в новейших технологиях сбора, переработкии утилизации отходов. Именно по такому принципу должен работать экотехнопарк вШиесе, о создании которого правительство Архангельской области и мэрия Москвыдоговорились в октябре прошлого года.На территории предприятия будет захоронено порядка 10миллионов тонн отходов. Перед этим мусор будет спрессован и упакован вгерметичные брикеты, которые завернут в специальную пленку. Это исключитраспространение запаха и проникновение мусора в окружающую среду, а такжеустранит питательную среду для грызунов и птиц."Эта пленка не была взята откуда-то спонтанно. Былпроведен жесткий отбор производителей, учитывался опыт эксплуатации такихобъектов и такой транспортировки", – отметил в беседе сдиректор института МосводоканалНИИпроектМихаил Степанов.Эксперт призвал не путать пленку для отходов с той, котораяиспользуется для обертывания чемоданов. По его словам, пленка для экотехнопарка– совершенно другого качества, толщины, растяжения, имеет другие свойства повоздействию ультрафиолета. Такая технология уже давно используется на Западе,подчеркнул Степанов.Какого-то специального оборудования для разгрузки тюков смусором не потребуется, заверил эксперт. После этого на автомобилях их доставятдля складирования до самого тела карт. "Складировать тюки планируется ввиде пирамиды с послойной пересыпкой. Все карты будут оснащены несколькимислоями гидроизоляции, с дренажем, который отведет стоки в очистныесооружения", – рассказал журналистам Степанов.Строится экотехнопарк "Шиес" у одноименной станциижелезной дороги, в Ленском районе Архангельской области. Ранее противникистроительства утверждали, что на этом месте болота и низина, а потому работытам вести нельзя. Однако заключения местных экологов не подтверждают, что наместе строительства постоянно пребывают подземные воды, при этом болото в классическомпонимании – это выход ключей на поверхность, пояснил директорМосводоканалНИИпроекта.На территорию будущего экотехнопарка попадают поверхностныеводы, признал Степанов, но статуса болота она не имеет. "В грунте этиповерхностные воды остаются ввиду отсутствия снизу песка. Поэтому вниз водауходить не может – там глиняный замок", – пояснил эксперт.Он подчеркнул, что обследовавшие территорию специалисты ненашли там подземных вод на близком расстоянии к поверхности. Если на местебудущего экотехнопарка будет обнаружен выход подземных ключей на поверхность,то работы будут немедленно остановлены, заверил Степанов.Тем не менее отношение к строительству в Шиесе у жителейАрхангельской области неоднозначное. Эксперт уверен: необходимо искать компромисс, садиться ивести диалог. По его словам, нужно объяснить людям пользу отэкотехнопарка, причем как для экологии, так и для экономики региона, ведь натаких объектах создаются рабочие места для местных жителей. В пример Степановпривел Калугу, где одно из таких предприятий стало крупнейшимналогоплательщиком в регионе."К сожалению, многие не понимают, против чегопротестуют. Они слышат слово “мусор” и дальше слушать уже не хотят. Так можнодолго ходить по кругу, при этом мусорное ведро уже переливается", -предупреждает специалист.Обострившаяся мусорная проблема в России – явление неуникальное, подчеркнул эксперт. По его словам, вопросами сбора и утилизацииотходов озадачены и на Западе, при этом перерабатывают там далеко не всеотходы. "Нельзя арбузную корку переработать в слиток золота. Можно долгоговорить о вещах, которые попадают в мусорное ведро, но не могут бытьпереработаны во вторсырье", – заметил директор МосводоканалНИИпроект.Воспитывать в россиянах другой подход к обращению с отходаминеобходимо с раннего возраста, со школ и детских садов, уверен Степанов. Чтобыуменьшить производство мусора, нужно заниматься разъяснительной работой, ведьдаже после переработки 10 пластиковых стаканов один все равно попадет наполигон и создаст проблемы для утилизации отходов, подчеркнул специалист.По его словам, европейский опыт подтверждает, что повлиять напривычки людей в отношении мусора возможно, что подтверждает европейский опыт."Если вы начинаете сортировать мусор, думать о нем, то это входит впривычку, – пояснил эксперт. – По-другому начинает работать мозг, уже думаете,куда бросить фантик или бутылку".В обращении с отходами Степанов призвал учитывать местнуюспецифику. К примеру, отметил он, 1,5-миллионный Мюнхен производит отходовгораздо меньше, чем Москва, да и застройка в там в основном малоэтажная.Первоначально местных жителей пытались заставить разделять стекло и пластик поцвету и виду. "После 15 лет экспериментов они пришли к такому варианту,как три бачка", – рассказал Степанов.