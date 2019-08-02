Елена Малышева сделала неожиданное признание. Популярная телеведущая сообщила, что ее спасли от рака.

Елена Малышева сделала неожиданное признание. Популярная телеведущая сообщила, что ее спасли от рака.Официальное заявление Елена Малышева сделала на своей страничке в социальной сети Instagram. Ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" призналась, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. "Три года назад меня спас от рака доктор Городокин, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро– и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов", – объявила Елена Малышева.Популярная ведущая призвала всех людей, кому 50 лет и больше, пройти аналогичное обследование. "Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит процесс зашел очень далеко", – подчеркнула звезда Первого канала. Интересно, что в комментариях отметилась бизнес-леди Екатерина Одинцова. Ты смелая! А я испугалась... Осенью приду!" – призналась она Елене Малышевой.К слову, недавно телеведущая прошла еще одну процедуру. сделала укол от слабоумия. В нью-йоркской аптеке она обнаружила вакцину от герпеса Зостера и немедленно приняла решение вколоть ее. "Это тяжелейшее заболевание, которое проявляется пузырьками по ходу нервов и сопровождается страшными болями. Предполагают, что этот вирус – одна из причин возрастного слабоумия или болезни Альцгеймера. Теперь мы с мужем от этого защищены!!!" – объявила .