02.08.2019

2019-08-02 11:00:41

Есть пострадавшие: во Владикавказе загорелся цех по обработке шерсти

В цехе по обработке шерсти во Владикавказе

произошел взрыв газа. В помещении начался сильный пожар. ЧП случилось в пятницу, 2 августа, на улице Доватора, передает телеканал "".



Согласно последним данным, в результате пострадали 12 человек. Семеро доставлены в больницу, остальные отказались от госпитализации, уточняет ТАСС.



Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. На месте работают спасатели, сообщает "". В ликвидации пожара задействованы 117 человек и 39 единиц техники.