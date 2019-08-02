Многие поклонники сериалов Универ и СашаТаня считают, что муж Тани, которую там играет Валентина Рубцова, Андрей Гайдулян – ее партнер по этим фильмам. В Судьбе человека актриса рассказывает, что ее муж для нее, действительно, мужчина мечты, но это не Гайдулян.

Многие поклонники сериалов "Универ" и "СашаТаня" считают, что муж Тани, которую там играет Валентина Рубцова, Андрей Гайдулян – ее партнер по этим фильмам.В "Судьбе человека" актриса рассказывает, что ее муж для нее, действительно, мужчина мечты, в котором есть все качества, которые она особенно ценит, но это не Гайдулян.Пока на съемочной площадке они с Гайдуляном играли любовь, счастливые отношения и рождение ребенка, в реальной жизни актрисы сильное желание стать матерью очень долго не осуществлялось.С Артуром они вместе уже 20 лет, но рождения долгожданного ребенка им пришлось ждать почти 10 лет: дочка София родилась в 2011 году.Борису Корчевникову Валентина рассказывает, что пробиваться к профессии актрисы было непросто, хотя ее она выбрала еще в школьном возрасте.Однако девушке из Макеевки, выросшей в многодетной семье, которая с подросткового возраста играла на местных сценах, рекомендовали "взять швабру и тряпку", когда для обучения на платном отделении столичного театрального вуза были нужны 2 тысячи долларов.Деньги все-таки нашлись – помог начальник УВД Макеевки, где мать будущей актрисы работала уборщицей.Уже вскоре после этого Валентина встала на судьбоносный путь: училась в ГИТИСе, на третьем курсе стала солисткой группы "Девочки", а вскоре обрела и женское счастье: на премьере фильма ее познакомили с мужчиной мечты, который и стал мужем актрисы.Какую роль в этом сыграли Андрей Григорьев-Апполонов и Игорь Матвиенко? За что благодарит режиссера режиссеру Тиграна Кеосаяна и почему спрашивала у мужа разрешения на поцелуй с Гайдуляном во время съемок "Универа"? Как поддерживала партнера по съемкам во время борьбы с раком? И по какой причине живет на два города?Об этом Валентина Рубцова рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".