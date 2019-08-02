Нападающий турниского Ювентуса Пауло Дибала не собирается переходить в Манчестер Юнайтед. Об этом он объявил руководству старой синьоры.

Нападающий турниского "Ювентуса" Пауло Дибала не собирается переходить в "Манчестер Юнайтед". Об этом он объявил руководству "старой синьоры".Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 25-летний аргентинец выразил желание тренироваться под началом наставника итальянского клуба Маурицио Сарри, в прошлом сезоне возглавлявшего лондонский "Челси".Ранее сообщалось, что "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" согласовали обмен нападающего "красных дьяволов" Ромелу Лукаку на Дибалу. Однако сам футболист не готов к переезду в чемпионат Англии.