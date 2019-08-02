В Министерстве иностранных дел Франции не стали комментировать заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что он писал текст минских соглашений. При этом во французском ведомстве поприветствовали улучшение ситуации на востоке страны.

В Министерстве иностранных дел Франции не стали комментировать заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что он писал текст минских соглашений. При этом во французском ведомстве поприветствовали улучшение ситуации на востоке страны.Ранее экс-президент Украины заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель лично писал текст минских соглашений. В 2015 году в белорусской столице состоялась встреча лидеров "нормандской четверки", в числе которой Россия, ФРГ, Украина и Франция. Она продлилась более пятнадцати часов. В ходе переговоров был подписан документ по выполнению минских соглашений.В МИД Франции рассказали, что заявления Петра Порошенко не требуют комментариев. В ведомстве уточнили, что и Россия, и Украина должны претворить в жизнь обязательства, взятые почти пять лет назад. "Мы приветствуем позитивное развитие ситуации на местах в последние недели", — приводит слова французского ведомства РИА Новости.Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, в свою очередь, заявил, что заявление Порошенко о том, что якобы он писал текст минских соглашений — полный абсурд.В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, пострадавшими в результате конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования данной ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 года были приняты уже три документа, но после соглашений о перемирии между сторонами конфликта все равно продолжаются перестрелки.