Он давал распоряжения о проводке финансовых операций с контрагентами через счета третьих лиц
Он давал распоряжения о проводке финансовых операций с контрагентами через счета третьих лиц
Гендиректора ОАО «Экопромпарк» обвиняют в сокрытии денежных средств.
Ковровское предприятие по переработке и консервированию мяса с 2016 года основную прибыль имело от сдачи в аренду недвижимого имущества.
К апрелю 2019 года у фирмы образовалась задолженность по налогам - около 6 миллионов рублей.
Гендиректор давал распоряжения о проводке финансовых операций с контрагентами через счета третьих лиц, и тем самым сокрыл около 5 миллионов 700 тысяч рублей.
Уголовное дело передано прокурору.