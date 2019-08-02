Он давал распоряжения о проводке финансовых операций с контрагентами через счета третьих лиц

Он давал распоряжения о проводке финансовых операций с контрагентами через счета третьих лицГендиректора ОАО «Экопромпарк» обвиняют в сокрытии денежных средств.Ковровское предприятие по переработке и консервированию мяса с 2016 года основную прибыль имело от сдачи в аренду недвижимого имущества.К апрелю 2019 года у фирмы образовалась задолженность по налогам - около 6 миллионов рублей.Гендиректор давал распоряжения о проводке финансовых операций с контрагентами через счета третьих лиц, и тем самым сокрыл около 5 миллионов 700 тысяч рублей.Уголовное дело передано прокурору.