В Сочи, в районе Адлера, на улице Кирова, днем 1 августа автомобилистам пришлось объезжать голую женщину, которая улеглась прямо на проезжей части. На замечания прохожих и проезжающие мимо машины она не реагировала, так что им пришлось женщину объезжать. Оделась она лишь когда приехала скорая.

В Сочи, в районе Адлера, на улице Кирова, днем 1 августа автомобилистам пришлось объезжать голую женщину, которая улеглась прямо на проезжей части.Как сообщает Сочи24.tv, на замечания прохожих и проезжающие мимо машины она не реагировала.Однако когда по вызову кого-то из очевидцев происшествия приехала скорая и медики вытащили носилки, женщина поднялась и стала быстро одеваться.Была ли она под воздействием алкоголя или наркотиков, и каковы были причины такого ее поведения, пока неизвестно.