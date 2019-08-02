Государственные каналы раскрыли часть своих финансовых показателей по РСБУ, следует из данных СПАРК-Интерфакс

Государственные каналы раскрыли часть своих финансовых показателей по РСБУ, следует из данных СПАРК-Интерфакс. Первым на это внимание обратил РБК. Два крупнейших государственных вещателя - ВГТРК и Первый канал оказались самыми убыточными по основному виду деятельности. Убыток от основной деятельности у ВГТРК (в СПАРК-Интерфакс нет разбивки по телеканалам, входящим в холдинг) составил почти 25 млрд руб., у Первого канала — чуть больше 13 млрд руб.Убыток ТВЦ, принадлежащего правительству Москвы, превысил 5 млрд руб., телеканала НТВ (входит в Газпром-медиа) и Звезды (принадлежит Минобороны) — почти 2 млрд руб. Об убытках отчитались также телеканалы Спас Московской патриархии, Супер (Газпром-медиа) и Че (СТС-Медиа). Остальные телеканалы по основному виду деятельности в 2018 г. были прибыльными.Самый большой среди вещателей разрыв между расходами и доходами — у ВТГРК. При выручке 32,4 млрд руб. расходы достигают 57,2 млрд руб. Это дает 24,8 млрд руб. убытка от основной деятельности, отмечает РБК. Но за счет 27 млрд руб. прочих доходов, в которые входят субсидии из бюджета, ВГТРК зафиксировала по итогам года 850 млн руб. чистой прибыли. Первый канал получил прочих доходов в размере 7,6 млрд руб., что привело к четырехкратному росту чистого убытка по сравнению с 2017 г. Чистый убыток Первого канала в размере 6,8 млрд руб. стал самым крупным среди российских вещателей в прошлом году.