В наше время в мужских аксессуарах и украшениях клиентами ценится не только эстетическая составляющая, но и оригинальность в исполнении, а также практичность.

Актуальность колец-антистресс

Если Вам надоели строгие классические кольца / перстни / печатки, то советуем обратить внимание на тренд последних лет – кольца-антистресс. Свое название эти изделия получили благодаря вращающейся структуре. Такие кольца сейчас делают даже из благородных металлов, однако, особым спросом пользуются модели из ювелирной стали, ведь этот материал предполагает широкие возможности для создания утонченного и качественного украшения. Их актуальность также обусловлена спецификой информационной загруженности общества и ускоряющегося темпа жизни. Пожалуй, каждому из нас требуется минута «медитации» и отвлечения от суеты. Если такой вариант пришелся Вам по душе, то купить кольца антистресс https://mr-morgan.ru/kolca-antistress/ можно у нас на сайте.

Успокаивающие свойства

Многие люди сталкиваются с физическими проявлениями неврозов, будь то постукивание ногой, накручивание волос на палец или пощелкивание ручкой. Кольцо-антистресс способно «скрыть» все эти неловкие движения, позволяя человеку отвлечься на прокручивание кольца, что выглядит более непринужденным и естественным. Исследования действительно подтвердили, что такие аксессуары положительно сказываются на мелкой моторике и позволяют на какое-то время отвлечься от хлопот и беспокойства. Кольцо способствует принятию более обдуманного и взвешенного решения.

Сегодня молодожены часто выбирают обручальные кольца именно в этой технике, так как их исполнение позволяет подобрать изделие индивидуально и даже запечатлеть на нем памятные даты, символы и инициалы. Существует множество вариантов из благородных металлов и ювелирной стали, есть модели с драгоценными и полудрагоценными камнями, в черном, золотом и серебряных цветах, что не может не сказываться на их эстетической составляющей. При вращении и грамотной огранке такие кольца ярко переливаются на солнце, даже если при их изготовлении не использовались драгоценные вставки. Напыление на ювелирную сталь нанесено в технике PVD, которую используют и при изготовлении часовых циферблатов. Особенно кольца в технике «антистресс» подойдут людям, связанным с творчеством и искусством, они точно и на 100% смогут оценить их оригинальность и смелый дизайн. Пожалуй, такое колечко порадует любого мужчину, для которого спокойствие и уравновешенность играют важную роль в образе и в жизни. Подобрать аксессуар именно для Вас помогут продавцы-консультанты в нашем Интернет-магазине мужских аксессуаров Mr. Morgan https://mr-morgan.ru/ а доставку мы постараемся обеспечить в самые кратчайшие сроки.