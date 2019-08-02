Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Вот только ответная реакция на него была не самой приятной.

Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Вот только ответная реакция на него была не самой приятной.Ведущая выложила Selfie в свой аккаунт. "Мне кажется, я недооценивала розовый. Новый бальзам Color Lip Balm от @viviennesabo в отпуск идеально! Защищает губы от вредных солнечных лучей и увлажняет! 33 удовольствия! Всем хорошего отдыха!", – подписала фотографию супруга Павла Воли.Недавно звезда изменила цвет волос, поэтому каждый, кому не лень начал высказываться об ее новом амплуа. Причем не в самом лучшем ключе. "Цвет кожи совсем не сочетается с цветом волос!", "Не идет вам светлый тон волос, лет 10 прибавилось", "С темными волосами у вас была своя изюминка, индивидуальность, свой особый шарм. А теперь этого нет", "Совсем не идет блонд, возраст прибавил и убил всю породу", "Превратилась в седую старуху", – критиковали пользователи Сети."Потеряна индивидуальность. Была Ляйсан, а сейчас рядовая блондинка", – высказался злопыхатель.Самые верные поклонники не смогли промолчать на такие дерзкие высказывания и вступились за Утяшеву. "Да что вы все пристали со своим мнением? Ляйсан, как и любой другой женщине, хочется что-то менять, делать лучше, красивее. Это ее выбор, ее право, ее решение. Вас забыла спросить! Ляйсан, вы прекрасны, очень нежная и свежая!", – высказалась преданная фанатка.