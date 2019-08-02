Звезда сериалов Универ и СашаТяня стала гостьей Бориса
Корчевникова. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1
Валентина Рубцова прокомментировала слухи о романе с коллегой по цеху и рассказала о борьбе близкого с онкологией.
Звезда сериалов "Универ" и "СашаТяня" стала гостьей Бориса
Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1"
Валентина Рубцова прокомментировала слухи о романе с коллегой по цеху и рассказала о борьбе близкого с онкологией.
На протяжении многих лет артистка снималась вместе с актером
Андреем Гайдуляном. Знаменитости очень правдоподобно играли влюбленных, поэтому
многие поклонники всерьез думали, что они и в реальной жизни вместе.
В студии программы "Судьба человека" Валентина Рубцова рассказала
о том, какие отношения ее связывают с Андреем Гайдуляном. По словам артистки,
целоваться им приходилось только в кадре. Разрешение на работу в подобных
сценах Валентина получала у мужа.
"Я пришла домой и сказала об этом мужу. Он мне ответил:
"Надо так надо, куколка. Это твоя работа". После этого все и случилось на
съемочной площадке. Мы даже с Андреем в кино ни разу вместе за эти десять лет
не ходили, хотя я его приглашала. Все никак не можем выбраться", – рассказала
знаменитость.
В студии ток-шоу "Судьба человека" появился и сам Андрей
Гайдулян. Артист отметил, что романтические отношения не позволили бы им так
долго уживаться друг с другом на съемочной площадке, интрижка поставила бы под угрозу
существование проекта.
"Заявляю на всю страну. У нас с Рубцовой никогда ничего не
было. Мы с ней все-таки очень разные люди. Она совершенно непьющий человек. Я,
конечно, тоже не алкоголик, но все же… Нам хватает общения друг с другом на
съемках. Мы даже не встречаемся в обычной жизни", – сказал Гайдулян ведущему ток-шоу
По словам Валентины Рубцовой, за десятилетие совместной
работы они очень сдружились. Она очень горевала, когда у Андрей Гайдуляна обнаружили
онкологию.
"Когда я заболел, я
ушел в свой богатый внутренний мир, но Валя всегда была со мной. Это человек,
который был рядом каждый день, и Валя переживала, наверное, больше, чем я", – вспомнил
Андрей в сегодняшнем выпуске ток-шоу .
"Все начинается с вопросов, почему именно он? Человек,
который ведет здоровый образ жизни, который хороший. С хорошими людьми не
должны происходить такие вещи, но они происходят", – расплакалась Рубцова в
студии программы "Судьба человека". Артистка добавила, что всегда верила в
выздоровление друга.