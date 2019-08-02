Звезда сериалов Универ и СашаТяня стала гостьей Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 Валентина Рубцова прокомментировала слухи о романе с коллегой по цеху и рассказала о борьбе близкого с онкологией.

Звезда сериалов "Универ" и "СашаТяня" стала гостьей БорисаКорчевникова. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1"Валентина Рубцова прокомментировала слухи о романе с коллегой по цеху и рассказала о борьбе близкого с онкологией.На протяжении многих лет артистка снималась вместе с актеромАндреем Гайдуляном. Знаменитости очень правдоподобно играли влюбленных, поэтомумногие поклонники всерьез думали, что они и в реальной жизни вместе.В студии программы "Судьба человека" Валентина Рубцова рассказалао том, какие отношения ее связывают с Андреем Гайдуляном. По словам артистки,целоваться им приходилось только в кадре. Разрешение на работу в подобныхсценах Валентина получала у мужа."Я пришла домой и сказала об этом мужу. Он мне ответил:"Надо так надо, куколка. Это твоя работа". После этого все и случилось насъемочной площадке. Мы даже с Андреем в кино ни разу вместе за эти десять летне ходили, хотя я его приглашала. Все никак не можем выбраться", – рассказалазнаменитость.В студии ток-шоу "Судьба человека" появился и сам АндрейГайдулян. Артист отметил, что романтические отношения не позволили бы им такдолго уживаться друг с другом на съемочной площадке, интрижка поставила бы под угрозусуществование проекта."Заявляю на всю страну. У нас с Рубцовой никогда ничего небыло. Мы с ней все-таки очень разные люди. Она совершенно непьющий человек. Я,конечно, тоже не алкоголик, но все же… Нам хватает общения друг с другом насъемках. Мы даже не встречаемся в обычной жизни", – сказал Гайдулян ведущему ток-шоуПо словам Валентины Рубцовой, за десятилетие совместнойработы они очень сдружились. Она очень горевала, когда у Андрей Гайдуляна обнаружилионкологию."Когда я заболел, яушел в свой богатый внутренний мир, но Валя всегда была со мной. Это человек,который был рядом каждый день, и Валя переживала, наверное, больше, чем я", – вспомнилАндрей в сегодняшнем выпуске ток-шоу ."Все начинается с вопросов, почему именно он? Человек,который ведет здоровый образ жизни, который хороший. С хорошими людьми недолжны происходить такие вещи, но они происходят", – расплакалась Рубцова встудии программы "Судьба человека". Артистка добавила, что всегда верила ввыздоровление друга.