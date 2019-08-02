Спасатели продолжают поиск тел погибших на озере в Свердловской области. Трагедия случилась накануне. Мать с тремя детьми поплыли из больницы домой. Река, как оказалось, была единственным коротким путем до поселения.

Спасатели продолжают поиск тел погибших на озере в Свердловской области. Трагедия случилась накануне. Мать с тремя детьми поплыли из больницы домой. Река, как оказалось, была единственным коротким путем до поселения. Переправить предложил один из местных жителей.Как сообщает корреспондент cheltv.ru, во время движения моторная лодка неожиданно накренилась. Внутри находились мать с тремя детьми — 13-ти, 10-ти лет и шестимесячным ребенком, они, к слову, принадлежали к редкой национальности манси, а так же владелец судна. Все оказались в воде.Спустя время были найдены тела матери и старших детей. Водителя моторной лодки и грудного ребенка пока не нашли. К поискам привлечены 44 спасателя.