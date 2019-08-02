Инспекторы Росреестра обходят с проверками подмосковные дачи. Уже удалось выявить почти полторы сотни случаев незаконного использования земель - например, когда владелец решил устроить на своем участке бизнес или захватил чужие метры. Что грозит тем, кому на собственных шести сотках оказалось тесно?

Инспекторы Росреестра обходят с проверками подмосковные дачи. Уже удалось выявить почти полторы сотни случаев незаконного использования земель — например, когда владелец решил устроить на своем участке бизнес или захватил чужие метры. Что грозит тем, кому на собственных шести сотках оказалось тесно?С измерительными приборами и фотоаппаратами земельные инспекторы идут по деревне Ступино. Накануне территорию обследовали с воздуха, теперь приехали осмотреть лично.Нарушения находят почти на каждой улице. Вот хозяин дома за забором сложил огромную кучу кирпичей. Его сосед — бетонные блоки.- Уберем, конечно!- Уберете! А вы знали вообще, что это нарушение и нельзя их складировать?- Нет! Не знал. Вот, смотрите — у всех что-то есть!Инспекторы объясняют: земля за пределами двора — не частная, а принадлежит населенному пункту.- Свое имущество, свои здания и всю свою деятельность человек должен вести на своем земельном участке, на своей территории. Снаружи он может окашивать траву, может разложить кирпичи, чтобы ходить по ним, но, уходя, он их складирует!В Московской области продолжаются проверки Росреестра. Земельные инспекторы ищут тех, кто незаконно занимает и использует муниципальную и государственную землю."В рамках этих работ выявлено 1191 нарушение земельного законодательства. Самое распространенное нарушение — это нецелевое использование земельных участков", — рассказал советник руководителя Росреестра Максим Волков.На участках открывают кафе, бани, мастерские и автомойки."Пример — человек на садовом земельном участке открыл магазин. Делать этого нельзя, пока вид разрешенного использования земельного участка не изменен", — говорит земельный инспектор Управления Росреестра по Московской области Александр Миронов.Еще одно частое нарушение — захват земли, когда незаконно присоединяют к своим дворам дополнительные метры. Здесь хозяин двора отступил от своих владений совсем немного — возможно, думал, что никто не заметит. А в этом месте захвачено целое поле — экскаватор уже вовсю копает траншею под забор."Процедура такая: если это проходит в рамках административного обследования, например, с использованием беспилотного летательного аппарата, то результаты обследования размещаются на официальном сайте Росреестра с текстом описания нарушения, и у собственника есть возможность устранить это нарушение до проверки. Если все-таки выездная проверка устанавливает и подтверждает факт нарушения, тогда возбуждается дело", — говорит Максим Волков.Нарушителей наказывают рублем. За сложенный у забора мусор или стройматериалы — от пяти тысяч рублей. Захват земли обойдется в сумму от одного до полутора процентов кадастровой стоимости. А вот за организацию мастерской или магазина на приусадебном участке выпишут штраф до 20 тысяч рублей.