Вы начинающий молодой писатель, делающий первые шаги в литературе?

Тогда вам будет полезна данная статья. На сегодняшний день издательство книг претерпевает существенные изменения. Нет прежней цензуры, есть рынок, на котором миллионы новых дарований представляют свои творения – хорошие и не очень. Чтобы ваше имя среди огромной конкуренции стало узнаваемым, нужно предпринимать определенные действия. Издать книгу тогда станет намного проще. Этим занимаются и типографии. Нужно донести свое произведение до читательской аудитории, быть замеченным широкой публикой. Как это сделать?

Сегодня в интернете есть множество проектов, которые помогают начинающим авторам представить свои литературные труды публике. Однако лишь некоторые из ресурсов в мировой сети дают возможность литераторам взаимодействовать между собой и читателями. Достижения технологической промышленности и энтузиазм писателей предоставили возможность создания нового беспрецедентного проекта, оригинального в своей простоте. Называется он Литературное имя. В чем его особенность? Здесь любой автор может публиковать произведения не только за свои денежные ресурсы, но и благодаря издательствам и пользователям сайта, читателям.

Ресурс предлагает ознакомиться не только с новыми именами, которые только-только появились на литературном горизонте. На сайте также в изобилии представлены работы маститых авторов, профессионалов, чьи имена уже давно стали узнаваемым брендом. Новоприбывшие участники проекта могут получить одобрение и поддержку этих мастеров, возможность взаимодействия с продвинутыми людьми в мире литературного искусства.

Чем еще отличается сайт «Литературное имя» от подобных ресурсов со свободной публикацией? Здесь есть как типичные возможности для начинающих писателей, так и совершенно новые и уникальные. Например:



другие способы организации рейтингов;



есть различение просмотров от прочтений (просмотр может вестись и ботами, а прочтение – это более длительное посещение интернет-страницы сайта);



система отзывов более совершенная и современная;



есть в наличии тэги произведений, в которых отображен смысл написанного;



можно заказать рецензии профессионалов на платной основе.



Современный ресурс по размещению и продаже книг помогает начинающим авторам реализовать себя наилучшим образом. С его помощью писатели и публика могут активно взаимодействовать на взаимовыгодной основе.