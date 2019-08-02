Люди с изумлением смотрели на видео. Многие даже не предполагали, что у Кадырова такие таланты.

Люди с изумлением смотрели на видео. Многие даже не предполагали, что у Кадырова такие таланты.Когда вместе собираются три талантливые человека, это всегда интересно. Хочется любоваться ими бесконечно. Именно так и поступают многочисленные поклонники неординарного Эмиля Кадырова, любуясь на опубликованное им в социальной сети Instagram видео. Музыканта и двух парней сняли во время зажигательной репетиции."Какой же кайф играть с крутыми музыкантами, профессиональными,чувствующими музыку, умеющими привнести что-то свое", – пишет Эмиль. Уже 4 августа он обещает "поджемить" со своей командой в хорошем ресторане."Смотрела Ваше выступление в передаче Доброе утро! Заряд позитива на целый день!", "Да ты не талант. Ты талантище! Человек-оркестр", "Талантище, харизма, красота – это все о Вас, Эмиль!" – восторгаются поклонники.Напомним, Эмиль Кадыров – певец, гитарист, участник программы "Романтика Романса" на телеканале "Культура". Он стал финалистом четвертого сезона суперпроекта "Голос". На слепых прослушиваниях к нему повернулись Градский и Баста, и молодой человек выбрал команду мэтра.Сегодня Кадыров – солист театра Градского, но может выступать и с "левыми" концертами. "Что я и делаю. Несмотря на то, что Александр Борисович – человек жесткий и властный, у нас очень хороший диалог, я постоянно с ним советуюсь по концертным вопросам", – уверяет артист журналистов.