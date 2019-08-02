Похищенный телевизор подозреваемая сдала в ломбард.

В начале июля в ОМВД России по Камешковскому району обратилась 64-летняя жительница одного из местных поселков, сообщившая что из её жилища был похищен телевизор, стоимость 11000 рублей.Сотрудники полиции, уточнив обстоятельства произошедшего, предположили, что к хищению может быть причастна 24-летняя внучка потерпевшей. Девушка была задержана и дала признательные показания.Установлено, что подозреваемая беспрепятственно проникла в дом к своей бабушке и, когда последняя оставила родственницу без внимания, похитила имущество. Впоследствии телевизор фигурантка сдала в ломбард, а деньги потратила на спиртное.В отношении подозреваемой следователями ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.