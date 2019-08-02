02.08.2019

2019-08-02 10:05:23

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что не имеет исполнительной власти в городе. Украинский политик не может влиять на бюджет столицы и заниматься реализацией проектов, о которых он говорил во время выборов. По словам Виталия Кличко, такое положение напоминает роль королевы в Великобритании, передает .



"Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой", просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?", – цитирует киевского градоначальника телеканал "".



Украинский политик чувствует ответственность за все, что происходит в городе. Виталий Кличко заявил, что и дальше будет бороться за свое право на законодательную и исполнительную власть, сообщает .