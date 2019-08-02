Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края.

Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.Он подчеркнул, что скорость распространения огня в регионе сократилась более чем в пять раз, при этом военные выполняют задачи по тушению пожаров в регионе с опережением графика.Генерал отметил, что ликвидированы задымления в городах Красноярск, Богучаны и Кодинск.Военнослужащие подключились к тушениям лесных пожаров в Сибири после того, как президент России Владимир Путин поручил Минобороны помочь МЧС в ликвидации стихийного бедствия. В кратчайшее время была создана авиационная группа в составе десяти самолётов Ил-76 и стольких же вертолётов Ми-8.Однако пожарная ситуация в Красноярском крае остается пока сложной. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды, сообщает ТАСС.Отмечается, что на время закрыт для посещения знаменитый заповедник "Столбы" – до того момента, пока не пойдут дожди (не менее 3 мм за сутки по данным метеостанции заповедника).