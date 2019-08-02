Переправа через Керченский пролив стала причиной множества смертей. С шокирующим заявлением о вреде Крымского моста выступила известный блогер.
Переправа через Керченский пролив стала причиной множества смертей. С шокирующим заявлением о вреде Крымского моста выступила известный блогер.
В акватории Азовского моря массово погибают
медузы-корнероты. Об этом заявила украинский блогер Богдана Чернявская. По ее
мнению, в этом виноват в том числе строящийся Крымский мост.
Происходящее нетипично для Азовского моря, такого никогда не
было, написала Чернявская на своей странице в Facebook. "Причиной всему
этому есть строительство Керченского моста, выбросы, осолонение, глобальное
потепление также имеет влияние", – пояснила блогер.
Впрочем, у комментаторов было другое мнение. Крымский мост в
гибели медуз не виноват, уверены пользователи. Они напомнили, что украинские власти перекрыли
Северо-Крымский канал, из-за чего изменился уровень солености воды.
Другие
комментаторы отметили, что обитатели моря гибли и в прошлом году, что было
вызвано чрезвычайно теплой погодой. "В Азове вода, как кипяток – вот и
причина", – написал один из комментаторов.
Ранее украинцы пожаловались, что Россия превратила в часть военной инфраструктуры. В Киеве заявили, что благодаря переправе
Россия может разместить на полуострове ядерные арсеналы.
Кроме того, Крымский мост ограничивает украинское
судоходство в регионе, полагают тамошние "эксперты". По их мнению,
Россия незаконно проверяет проходящие под переправой корабли и причиняет
серьезный ущерб украинскому судоходству.
Но сколько бы жители соседнего государства не возмущались,
строительство переправы это не остановит. Уже в конце года по
пойдут первые поезда. Они свяжут города полуострова с Москвой,
Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону. Приобрести билеты можно будет с сентября.