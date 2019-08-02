Переправа через Керченский пролив стала причиной множества смертей. С шокирующим заявлением о вреде Крымского моста выступила известный блогер.

Переправа через Керченский пролив стала причиной множества смертей. С шокирующим заявлением о вреде Крымского моста выступила известный блогер.В акватории Азовского моря массово погибаютмедузы-корнероты. Об этом заявила украинский блогер Богдана Чернявская. По еемнению, в этом виноват в том числе строящийся Крымский мост.Происходящее нетипично для Азовского моря, такого никогда небыло, написала Чернявская на своей странице в Facebook. "Причиной всемуэтому есть строительство Керченского моста, выбросы, осолонение, глобальноепотепление также имеет влияние", – пояснила блогер.Впрочем, у комментаторов было другое мнение. Крымский мост вгибели медуз не виноват, уверены пользователи. Они напомнили, что украинские власти перекрылиСеверо-Крымский канал, из-за чего изменился уровень солености воды.Другиекомментаторы отметили, что обитатели моря гибли и в прошлом году, что быловызвано чрезвычайно теплой погодой. "В Азове вода, как кипяток – вот ипричина", – написал один из комментаторов.Ранее украинцы пожаловались, что Россия превратила в часть военной инфраструктуры. В Киеве заявили, что благодаря переправеРоссия может разместить на полуострове ядерные арсеналы.Кроме того, Крымский мост ограничивает украинскоесудоходство в регионе, полагают тамошние "эксперты". По их мнению,Россия незаконно проверяет проходящие под переправой корабли и причиняетсерьезный ущерб украинскому судоходству.Но сколько бы жители соседнего государства не возмущались,строительство переправы это не остановит. Уже в конце года попойдут первые поезда. Они свяжут города полуострова с Москвой,Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону. Приобрести билеты можно будет с сентября.