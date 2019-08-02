Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в своем городе он почти не имеет власти, и потому сравнил себя с английской королевой – так как, по его мнению, он лишен какого-либо влияния на происходящие процессы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в своем городе он почти не имеет власти, и потому сравнил себя с английской королевой – так как, по его мнению, он лишен какого-либо влияния на происходящие процессы."Когда мэр города не имеет исполнительной власти, например, влияния на бюджет столицы, реализацию проектов, с которыми он отправился на выборы, – это абсурд. Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится английской королевой, человеком, который может лишь возлагать цветы, разрезать ленточки, не имея влияния на процессы, происходящие в городе?", — заявил Кличко в интервью изданию "РБК – Украина"​​​.По словам Кличко, он намерен отстаивать право на законодательную и исполнительную власть для мэра, так как люди считают, что он несет ответственность за все, что происходит в городе.Как стало известно, офис президента Украины Владимира Зеленского планирует сместить мэра Киева с его второй должности — главы Киевской городской государственной администрации. В правительство уже направлено соответствующее представление.По украинскому законодательству, мэров городов избирают жители в ходе голосования. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению кабмина. Кличко считает, что подобные действия власти нарушают закон.Виталий Кличко находится на посту мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.