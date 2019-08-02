Присутствующим рассказали о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота наркотиков...

В рамках повышения квалификации Московскую молодежную антинаркотическую площадку посетили сотрудники полиции, проходящие обучение в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве.В начале мероприятия с приветственным словом выступил заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Петр Шевчук. Он рассказал присутствующим о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота наркотиков и ответил на ряд вопросов, заданных гостями Площадки. Далее были показаны фильмы телестудии «Петровка, 38» о работе наркополицейских по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ, а также об отрицательном воздействии наркотиков на организм человека.Затем гостей пригласили на просмотр инсталляций Антинаркотической площадки, где экспозиции позволили присутствующим окунуться в проблему наркомании и наглядно ознакомиться с ее негативными проявлениями.По итогам мероприятия сотрудники полиции положительно оценили работу Площадки по линии профилактики.УНК ГУ МВД России по г. Москве