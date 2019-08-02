Главные события будут проходить в самом сердце Владимира – на Театральной площади и пешеходной Георгиевской

Главные события будут проходить в самом сердце Владимира – на Театральной площади и пешеходной Георгиевской16-го и 17-го августа во Владимирской области будут праздновать 75-летие образования региона. Главные из них будут проходить в самом сердце Владимира – на Театральной площади и пешеходной Георгиевской.Для гостей праздника приготовили концертные программы с участием лучших коллективов региона и ставших известными владимирских исполнителей, джазовый концерт, фестиваль для молодежи «Яркий мир», театрализованное представление. На Театральной площади развернут интерактивные площадки на любой вкус – открытый кинотеатр, гастрономический дворик, ярмарка, дизайн-маркет, детский городок, читальный зал и литературная гостиная, фотозоны и многое-многое другое.Праздник начнется 16 августа с выступления духовых оркестров на Театральной площади: Городского духового оркестра под управлением Артёма Маркина, духовых оркестров Ставровской детской музыкальной школы, детских школ искусств из поселка Бавлены и Юрьева-Польского, вязниковского оркестра.В этот же день в Театре драмы пройдет торжественное собрание, посвящённое юбилею.Вечером Георгиевская улица превратится в большую джазовую площадку: там состоится концерт с участием брасс-ансамбля Городского духового оркестра, ансамбля Юлианы Рогачёвой и квинтета джазменов братьев Ивановых.17 августа на Театральной площади отроется ярмарка народных мастеров «Край родной, Владимирская Русь!». Там же выступят лучшие творческие коллективы региона. В 18.30 артисты начнут эстрадную программу «Знай наших!» с участием исполнителей области, ставших известными на проектах «Голос», «Песни» и «Фабрика звёзд».Гостем музыкальной программы станет группа «Корни». С 22.00 до 23.00 молодёжь будет танцевать вместе с DJ NO HOPES.