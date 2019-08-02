Недочеты в работе по содержанию объекта нашел Роспотребнадзор

Недочеты в работе по содержанию объекта нашел РоспотребнадзорВновь созданная компания «Экоресурс» начала свою деятельность по эксплуатации Александровского полигона в начале этого года.В марте прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора и Росприроднадзора провела проверку того, как «Экоресурс» выполняет комплекс работ по содержанию объекта.У надзорных ведомств появился ряд претензий. Так, например, компания не утвердила тарифы, отсутствовали нормативы образования и размещения ТКО, сам мусор был не изолирован. Нарушения были и в работе персонала. У некоторых сотрудников компании не было прививок.Чтобы исправить ситуацию, фирма заключила договор с медицинским центром для осмотра персонала 2 раза в год, все работники прошли вакцинацию. Также организация утвердила нормативы образования и размещения отходов. Необходимые документы направили в областной департамент цен и тарифов. На самом полигоне откосы пересыпали и засеяли травой, чтобы все-таки изолировать мусор.