48-летняя телеведущая с каждым днем все краше, кажется, время над ней не властно. Наконец Лера Кудрявцева поделилась секретом молодости и красоты.

48-летняя телеведущая с каждым днем все краше, кажется, времянад ней не властно. Наконец Лера Кудрявцева поделилась секретом молодости икрасоты.В Stories своего Instagram теледива опубликовала любопытныекадры. На них звезда лежит на кушетке, пока из конусообразной емкости на лоб ейкапает прозрачная жидкость.Оказывается, Лера Кудрявцева периодически прибегает квосточным практикам. На представленном видео знаменитость проходит процедуру под названием Широдара – аюрведическиймассаж лица.Теплое масло тоненькой струйкой льют на особые точки на лбу,в том числе, в область Аджна-чакры ("третьего глаза"). Получающий процедуру приэтом должен находиться в горизонтальном положении. Параллельно с этимвыполняется легкий массаж волосистой части головы.Аюрведический массаж лица направлен не только на расслаблениеи оздоровление организма, он еще и омолаживает. Видимо, в этом и заключается главныйсекрет красоты .Отметим, многие поклонники уверены, что знаменитость такхорошо выглядит благодаря молодому мужу – хоккеисту Игорю Макарову. Спортсмен на16 лет младше телеведущей. Мол, у есть стимул всегда бытьподтянутой и ухоженной.