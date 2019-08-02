48-летняя телеведущая с каждым днем все краше, кажется, время
над ней не властно. Наконец Лера Кудрявцева поделилась секретом молодости и
красоты.
48-летняя телеведущая с каждым днем все краше, кажется, время
над ней не властно. Наконец Лера Кудрявцева поделилась секретом молодости и
красоты.
В Stories своего Instagram теледива опубликовала любопытные
кадры. На них звезда лежит на кушетке, пока из конусообразной емкости на лоб ей
капает прозрачная жидкость.
Оказывается, Лера Кудрявцева периодически прибегает к
восточным практикам. На представленном видео знаменитость проходит процедуру под названием Широдара – аюрведический
массаж лица.
Теплое масло тоненькой струйкой льют на особые точки на лбу,
в том числе, в область Аджна-чакры ("третьего глаза"). Получающий процедуру при
этом должен находиться в горизонтальном положении. Параллельно с этим
выполняется легкий массаж волосистой части головы.
Аюрведический массаж лица направлен не только на расслабление
и оздоровление организма, он еще и омолаживает. Видимо, в этом и заключается главный
секрет красоты .
Отметим, многие поклонники уверены, что знаменитость так
хорошо выглядит благодаря молодому мужу – хоккеисту Игорю Макарову. Спортсмен на
16 лет младше телеведущей. Мол, у есть стимул всегда быть
подтянутой и ухоженной.